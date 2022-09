Ponciroli: «Inzaghi in confusione. Su Onana-Handanovic non può dire così»

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha parlato di Simone Inzaghi e della risposta che ha dato sulla staffetta tra Onana e Handanovic.

RISPOSTA – Queste le parole da parte di Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, nel corso de L’Editoriale su TMW Radio, sul momento non facile dell’Inter. «Inzaghi deve essere più onesto? Mi ha dato fastidio la risposta sulla staffetta Onana–Handanovic. Non puoi dire “normale avvicendamento” in una partita come con il Bayern, e poi a fine match dici “col Torino torna Handanovic”. Inzaghi è in confusione, non si può trovare sempre la giustificazione. Lukaku può aiutare Inzaghi, mentre pesa l’assenza di Perisic e l’ambiente se ne sta accorgendo».