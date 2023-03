Ponciroli: «Inter, Roma spreca occasione d’oro. La reazione di Mourinho…»

Fabrizio Ponciroli ha parlato della Roma di José Mourinho, sconfitta dalla Cremonese, che avrebbe potuto raggiungere l’Inter dopo il KO nerazzurro a Bologna.

OCCASIONE D’ORO – Queste le parole da parte di Fabrizio Ponciroli, nel corso de L’Editoriale su TMW Radio, riguardo la sconfitta della Roma sul campo della Cremonese. «Un passo falso importante perché la Roma si ritrova ad aver sprecato un’occasione d’oro visto il risultato dell’Inter. Poteva fare un salto in là, ora invece dovrà stare molto attenta. La reazione di Mourinho testimonia la tensione che si sta vivendo in casa Roma, questi alti e bassi sicuramente stanno preoccupando l’ambiente. Perdere contro la Cremonese è molto pesante, lasciando stare tutte le attenuanti del caso. La Roma è una squadra umorale che si accende in alcuni momenti della partita, il pubblico spesso è un fattore determinante».