Ponciroli: «Inter-Milan, gol annullato a Bennacer? Handanovic in silenzio»

Fabrizio Ponciroli ha parlato di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, e del gol annullato a Bennacer.

FINALE – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli, ospite nell’editoriale di TMW Radio, sulla finale di Coppa Italia conquistata dall’Inter a seguito del netto 3-0 sul Milan nella semifinale di ritorno contro il Milan. «L’Inter ha qualcosa in più rispetto alle altre, ha ritrovato anche condizione mentale e fisica per chiudere la stagione ad alto livello. Il gol annullato a Bennacer fa discutere, ma i nerazzurri hanno meritato la finale».

GOL ANNULLATO – Ponciroli sul gol annullato a Bennacer. «Al microscopio è da annullare, nessun dubbio. Ma mi sembra che il Var stia cercando sempre più il pelo nell’uovo. Un portiere quando non vede la palla per colpa di un avversario, alza subito la mano e grida verso l’arbitro: ho parlato con alcuni ex portieri e me l’hanno confermato tutti. Handanovic invece è rimasto in silenzio e l’arbitro avrebbe dovuto tenere conto della sua reazione. Da regolamento può essere anche giusto annullare il gol di Bennacer, ma il calcio è anche giocato. Il calcio così a me non piace, sta diventando un videogioco».