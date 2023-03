Ponciroli: «Inter-Milan ai quarti? Sarebbe una tortura per Milano»

Il Milan si è qualificato ai quarti di finale di Champions League, anche per Inter e Napoli l’occasione è ghiotta. Fabrizio Ponciroli ha ipotizzato uno scenario incredibile in collegamento con TMW Radio.

DERBY – Inter-Milan ai quarti di finale di Champions League? Ne manca ancora una, Fabrizio Ponciroli parla così su TMW Radio: «Inter, Milan e Napoli ai quarti di Champions sarebbe fantastico, potrei sentire i miei amici inglesi che dicevano che il calcio italiano era finito. Il Manchester City è di un altro livello, Bayern Monaco è la favorita, il Chelsea battibile. Tolto il Real Madrid, magari un Benfica potrebbe aiutare. Un Milan-Inter ai quarti? A me piacerebbe tantissimo, avremmo una semifinalista ma sarebbe una tortura totale per la città di Milano. Fino allo scorso anno le milanesi non erano realtà forti in Champions, pensare che le stesse potrebbero essere tra le prime 8 è incredibile. Attenzione però, l’Inter deve fare il suo dovere: il Porto è una squadraccia da affrontare».