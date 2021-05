Ponciroli: «Inter, preoccupato da parole Marotta. Juventus nei guai»

JUVENTUS – Queste le parole nel corso dell’editoriale di “TMW Radio” da parte di Fabrizio Ponciroli sulla Juventus prossima sfidante della squadra nerazzurra e in corsa per un posto in Champions League . «Credo che la Juventus sia messa veramente male, perché arriva Conte , che non vede l’ora di vendicarsi della sua ex squadra ed estrometterla dalla Champions. È ovvio ed è sportivamente giusto che schieri la squadra migliore. La Juventus deve sperare che l’Inter non faccia l’Inter, altrimenti è dura. È nei guai dalla sconfitta col Milan . Mercoledì col Sassuolo ha vinto perché Berardi ha sbagliato il rigore, altrimenti avrebbe perso».

