Ponciroli: «L’Inter è un’incognita ma contro il Napoli sarà gara cruciale»

Ponciroli si è espresso sul campionato e sul rendimento molto altalenante dell’Inter. Dopo la sosta i nerazzurri saranno attesi dal fondamentale match contro il Napoli. Le sue parole a Tmw radio.

CRUCIALI − Secondo Fabrizio Ponciroli, due saranno le sfide più importanti dopo la sosta per il Mondiale: «L’Inter è un’incognita perché alterna momenti in cui dici è la squadra più forte e altri in cui incassa valanghe di gol. La Juventus è sempre la Juventus, alla terza partita dopo la sosta c’è la gara contro il Napoli. Inter-Napoli e Napoli-Juventus saranno due sfide cruciali, perché se gli azzurri uscissero indenni da queste due sfide allora per il campionato non ci sarebbero più dubbi. Il Napoli diventerebbe davvero imprendibile».