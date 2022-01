Ponciroli: «Inter favorita numero uno ma Milan rivale grazie al gioco»

Fabrizio Ponciroli, in collegamento su TMW Radio, ritiene il Milan la principale antagonista dell’Inter. I rossoneri sono a meno uno dai nerazzurri che dovranno recuperare la gara contro il Bologna

RIVALI − Ponciroli non ha dubbi sui rivali dell’Inter: «L’Inter è la favorita numero uno per lo scudetto e l’ho detto in tempi non sospetti. Però se c’è una squadra che potrebbe dare difficoltà ai nerazzurri, se durante la stagione ne avranno qualcuna, sarà il Milan. I rossoneri anche con le assenze sono in grado di fare bene, hanno un grande gioco. L’Inter al top della forma è quasi imbattibile ma il Milan può essere la rivale numero uno».