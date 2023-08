Ponciroli: «Frattesi colpo dell’estate. Sommer, una cosa succede solo in Italia»

Fabrizio Ponciroli ha parlato del mercato dell’Inter, che ha visto fino a questo momento gli arrivi di Davide Frattesi, Yann Sommer (e non solo).

MERCATO – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come giudico fino a questo momento il mercato delle big? In casa Inter ribadisco che per me Inzaghi sia un santo, si è ritrovato senza portiere in una tournée, ha perso Onana e si aspettava Lukaku, nonostante questo è rimasto molto serafico e questo mi piace molto, in un calcio sempre tesissimo un po’ di serenità fa bene. Frattesi per me resta il colpo dell’estate, mentre Sommer è già criticato per un’amichevole, una cosa che succede solo in Italia, ma Sommer è un grande portiere».