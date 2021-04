Ponciroli: «Nessuno investe su campionato senza Juventus, Milan e Inter»

Fabrizio Ponciroli, direttore di “Calcio 2000”, ha parlato in tema Superlega dicendo la sua sulle dichiarazioni di Florentino Perez sul fatto che non sono tutti uguali

TOP CLUB – Queste le parole ai microfoni di Fabrizio Ponciroli, direttore di “Calcio 2000”, in tema Superlega dicendo la sua sulle dichiarazioni di Florentino Perez sul fatto che non sono tutti uguali. «Non mi è mai piaciuto, ma ha detto una sacrosanta verità. Non facciamo gli ipocriti. Senza i top club, non c’è il top calcio. Un campionato senza Juventus, Milan e Inter non lo guarda nessuno e nessuno ci investe. È ovvio dire che il calcio deve essere di tutti ma non è mai stato così. La possibilità di vincere per molti club è solo un’illusione: è difficile pensare che l’Hellas possa arrivare allo scudetto. Il Leicester è l’eccezione che conferma la regola».