Ponciroli: «Benfica, non sorpreso dalla vittoria dell’Inter. Barella…»

Fabrizio Ponciroli ha parlato della vittoria dell’Inter di martedì scorso in Champions League in casa del Benfica e della bella prova di Nicolò Barella.

VITTORIA – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio sul successo dell’Inter in casa del Benfica, partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, e sulla bella prova di Nicolò Barella. «Mi ha sorpreso la vittoria dell’Inter con il Benfica? Non sono stato sorpreso dalla vittoria dei nerazzurri contro i portoghesi, in questo tipo di partite la squadra riesce a trovare quel quid per poter fare bella figura. Sono molto contento anche per Barella, autore di una prova maiuscola, ma è un bel segnale anche per il calcio italiano che si possa andare avanti in una competizione come la Champions».