Polverosi: «Skriniar? Schierarlo contro l’Empoli il primo danno. Errore di Inzaghi»

Polverosi parla di Skriniar e della scelta di Inzaghi di schierarlo in Inter-Empoli, nonostante le trattative di mercato in corso. A seguire le dichiarazioni del giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva.

DANNI E COLPE – Alberto Polverosi dice la sua sulla situazione creatasi tra l’Inter e Milan Skriniar (vedi articolo). Così il giornalista sulle frequenze di Radio Sportiva: «Questo mercato ha creato dei danni all’Inter, come anche alla Roma e in parte alla Fiorentina. Mi sembra che all’Inter, con Skriniar, il danno lo abbiano già realizzato. Grazie all’errore di Simone Inzaghi, che l’ha schierato contro l’Empoli. Il difensore aveva già la testa a Parigi e c’è rimasto. Farsi cacciare per espulsione al 40′ all’Inter è costato la sconfitta. E questo è già il primo danno».