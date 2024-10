Polonia superata dal Portogallo, parla Zielinski: «Loro superiori. Competitivi con tutti»

La Polonia di Piotr Zielinski è stata sconfitta dal Portogallo con il punteggio di 1-3. Il centrocampista dell’Inter, che ha segnato l’unico gol della sua Nazionale nella partita, ha elogiato il valore degli sfidanti.

LA SFIDA – La Polonia di Piotr Zielinski è stata superata dal Portogallo per 1-3 nella terza sfida di questa UEFA Nations League. Per la formazione allenata da Michał Probierz, l’unica rete nell’incontro è arrivata grazie al momentaneo 1-2 siglato dal centrocampista nerazzurro, inseritosi con successo in area di rigore per provare a rimescolare le carte di una sfida che sembrava già decisa. Così è poi stato, in effetti, dato il gol del definitivo 1-3 causato dall’autorete di Jan Bednarek.

Polonia chiamata a fronteggiare un ostacolo troppo elevato: il pensiero di Zielinski

IL GIUDIZIO – Zielinski ha parlato nel post-partita a TVP Sport, sottolineando il valore della sfidante e l’esigenza di modificare alcuni dettagli per essere più competitivi in campo: «Dopo la loro prima rete, c’era la voglia e la determinazione di pareggiare il match. Sfortunatamente, ciò non ha funzionato. Il Portogallo è attualmente una delle migliori squadre al mondo. Quando si gioca con loro, si corre dietro alla palla per molto tempo… si sentono benissimo nel fare le giocate ed è difficile portargli via la palla. Penso che possano battere chiunque. Per quanto riguarda noi, ritengo che a volte l’aggressività che mettiamo in campo debba essere maggiore».