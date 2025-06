Polonia, sconfitta dolorosa contro la Finlandia! Partita sospesa per un malore

La sfida tra Finlandia e Polonia, valido per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026, è stata sospeso per oltre mezz’ora a causa di un malore di un tifoso sugli spalti. Attimi di forte tensione al campo, con le squadre rientrate negli spogliatoi prima della ripresa. Al triplice fischio, la gara si è poi conclusa sul 2-1 per la Finlandia.

SCONFITTA – Niente da fare per la Polonia di Nicola Zalewski che nonostante i novanta minuti, non è riuscito a incidere nel migliore dei modi beccandosi anche un cartellino giallo. Assente invece Piotr Zielinski che negli scorsi giorni aveva accusato un piccolo fastidio muscolare. La gara si era aperta con il vantaggio della Finlandia grazie al rigore trasformato da Joel Pohjanpalo, attaccante del Parma. Al 64′ poi il raddoppio dei nordici con Benjamin Källman. La Polonia era poi riuscita ad accorciare le distanza al 69′ con Jakub Kiwior bravo a mettere in rete un pallone vagante. Al 73′ poi, il malore sugli spalti con l’arbitro che fischia l’interruzione e con le squadre che rientrano in campo. Dopo quasi mezz’ora di stop, al rientro in campo la Finlandia regge bene l’affondo dei polacchi e chiude la sfida con il 2-1 finale.