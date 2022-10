Polli: «Guarino importante per me! Ritorno al gol speciale dopo tempo»

Elisa Polli, protagonista con una doppietta nell’1-3 contro il Como (vedi report) e protagonista anche nel Matchday Programme (QUI l’intervista completa) di questa settimana, racconta la sua carriera e il ritorno al gol dopo l’infortunio. L’attaccante poi ringrazia anche coach Rita Guarino che ha sempre creduto in lei.

RITORNO AL GOL – Elisa Polli racconta la sua carriera e l’infortunio contro l’Empoli, e il ritorno al gol con l’Inter Women: «Ho cominciato a giocare alla Jesina, dove ho vinto il primo campionato di Serie B e intrapreso il mio percorso in Serie A. Un’altra tappa importante per me è stata Empoli, è stato un anno complicato a causa dell’infortunio. Tra le persone più importanti dico Rita Guarino, che fin dalla nazionale Under 17 ha creduto in me. Quando ho segnato il mio primo gol contro il Pomigliano è stato speciale non segnavo in Serie A da tanto dopo l’infortunio». Leggi anche l’intervista post-partita di Elisa Polli dopo la doppietta realizzata anche contro il Como.

Fonte: Matchday Programme Inter