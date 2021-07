Politano: «Spalletti? Me lo aspettavo, avendolo avuto all’Inter»

Spalletti sta guidando i primi allenamenti del Napoli a Dimaro, dopo due anni di stop a seguito dell’esonero dall’Inter. Politano, in un incontro coi tifosi in ritiro, ha parlato del suo nuovo allenatore (già avuto in nerazzurro).

IL RITROVO – Luciano Spalletti, al suo arrivo al Napoli, si è ritrovato in rosa Matteo Politano, che l’Inter gli aveva preso nell’estate del 2018 dal Sassuolo e con cui aveva condiviso la seconda e ultima stagione in nerazzurro. L’attaccante parla del tecnico toscano: «Ci sta trasmettendo quello che io già mi aspettavo, avendolo avuto all’Inter. Grande entusiasmo, giocare sempre con il pallone, cercare di tenerlo il più possibile e giocarlo in avanti senza mai andare indietro».