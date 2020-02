Politano: “Inter-Napoli in Coppa Italia? Sfida speciale per...

Politano: “Inter-Napoli in Coppa Italia? Sfida speciale per me! A Milano…”

Politano ha lasciato l’Inter a gennaio per trasferirsi al Napoli, avversaria dei nerazzurri nella semifinale di Coppa Italia. L’esterno azzurro – intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”, come riportato dal sito ufficiale del club partenopeo – parla del faccia a faccia con la sua ex squadra. Di seguito le sue dichiarazioni

FACCIA A FACCIA – Matteo Politano parla della sua nuova avventura al Napoli e della sfida in Coppa Italia contro l’Inter: «Sono felicissimo di essere a Napoli. E’ stata una scelta importante venire in azzurro e sono certo che sia quella giusta perché qui c’è un gruppo di grandi potenzialità che potrà fare benissimo. Il faccia a faccia con l’Inter in Coppa Italia? Sì a Milano sono stato benissimo e so che sono una grande squadra. Sarà una partita speciale per me, ma adesso pensiamo prima al Lecce che è la gara più importante al momento».