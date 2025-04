Politano: «Gioia la sconfitta dell’Inter, giocare prima o dopo cambia»

Politano, ex Inter e oggi avversario con il Napoli, ha parlato in questo modo in conferenza stampa. La lotta scudetto è accesissima.

PRESSIONE – In conferenza stampa, Matteo Politano ha risposto alla domanda sul giocare prima o dopo l’Inter, vista la corsa a testa a testa in campionato. Le sue parole: «Cambia giocare prima o dopo l’Inter. Sapere il loro risultato può influire, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Ora abbiamo tre punti di vantaggio e vogliamo mantenerli, magari anche allungare. La sconfitta dell’Inter? L’abbiamo vista in camera e ovviamente a fine partita c’è stata un po’ di gioia». Il Napoli ha vinto 2-0 contro il Torino, approfittando della sconfitta (la terza consecutiva) dei nerazzurri, che hanno perso a San Siro contro la Roma.