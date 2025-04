Politano già si allunga: «Inter forte, ma da sabato proviamo il +6»

Politano prova subito ad allungare sull’Inter, dopo il successo del suo Napoli sui nerazzurri vincendo 2-0 contro il Torino. Le parole dell’esterno. Nel prossimo turno, azzurri a Lecce e Inter col Verona in casa.

ANDARE A +6 – Matteo Politano, nemmeno il tempo di battere il Torino e portarsi a più tre sull’Inter, che pensa al Lecce per allungare ancora sull’Inter. Le parole dell’esterno alla Domenica Sportiva su Rai Due: «Passaggio importantissimo perché sapevamo dell’importanza di questi tre punti. Abbiamo fatto due gol e poi abbiamo gestito bene. Stare davanti è importante, perché mancano 4 partite. Ma l’Inter è una squadra forte, che non mollerà fino all’ultimo. Ma già da sabato dobbiamo essere bravi per mettere l’Inter a meno sei. Abbiamo questo rush finale, poi spero che ci sia la nazionale. Importante a lavorare così, mettere dentro vittorie e lavorare fino alla fine. Come due anni fa? Già da inizio anno si avvertiva sensazione diversa rispetto all’anno scorso. Siamo stati sempre qui attaccati ad una grandissima squadra come l’Inter, ma il lavoro del mister si fa sentire e siamo contenti. Importante rimetterci davanti, stare più tre per noi è importante e loro dovranno affrontare una semifinale di Champions League. Sabato dobbiamo vincere e mettere più sei tra noi e loro».