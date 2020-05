Politano: “Coppa Italia obiettivo principale. Barcellona? Al Camp Nou…”

Matteo Politano, ex attaccante dell’Inter passato al Napoli a Gennaio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dei prossimi obiettivi della squadra una volta ripartita la stagione e della voglia di trovare il suo primo gol con la nuova maglia.

OBIETTIVI – Matteo Politano ha ben chiari quali sono gli obiettivi per la sua nuova squadra e anche quelli personali. Passato dall’Inter al Napoli nel mercato di gennaio – dopo il trasferimento saltato alla Roma – l’ex nerazzurro è ancora a caccia della prima rete con la sua nuova maglia, complice anche lo stop forzato causa Coronavirus: «Ci stiamo preparando per la ripartenza, aspettiamo che sia ufficiale. Rimanere così lontano dal campo non è stato facile, ora abbiamo ricominciato da una decina di giorni. Mancano ancora 12 partite alla fine e proveremo a raggiungere l’Europa. La Coppa Italia adesso è il nostro obiettivo principale, soprattutto dopo la vittoria all’andata contro l’Inter, ma di certo non sarà facile. Il ritorno con il Barcellona? Ho giocato per due anni di fila al Camp Nou e fa un certo effetto, anche a porte chiuse, dovremo abituarci. Devo migliorare in fase realizzativa e spero che il mio primo gol arrivi presto, ho la qualità per segnarne tanti. Gattuso mi ha fatto subito sentire importante, sono venuto qui per lui e per il progetto, spero di riuscire a consacrarmi qui e di guadagnarmi il posto in Nazionale».