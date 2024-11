Politano: «Contro l’Inter da primi in classifica! Non ci scoraggiamo»

Politano non si butta a terra dopo la sconfitta del Napoli 0-3 contro l’Atalanta, soprattutto nella settimana che porta allo scontro diretto contro l’Inter per lo scudetto. Di questo ne ha parlato l’ex attaccante nerazzurro in un’intervista su DAZN.

SCONTRO SCUDETTO – Matteo Politano non si lascia abbattere dalla sconfitta in Napoli-Atalanta 0-3 e pensa al prossimo impegno in casa dell’Inter, per lo scontro diretto in Serie A: «Noi dobbiamo tenere i piedi per terra, il campionato è iniziato da poco. La strada sarà lunghissima, oggi ce la siamo giocata però l’Atalanta ha dimostrato di essere una squadra forte. Noi pensiamo a noi stessi, avremo una settimana per pensare alla sfida con l’Inter. Ci presenteremo a San Siro da primi in classifica, non sarà una sconfitta come quella di oggi a buttarci giù».