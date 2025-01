Politano ‘avverte’ l’Inter: «Cercheremo di dare fastidio. Ci temono!»

Matteo Politano ha espresso la sua soddisfazione dopo il successo del Napoli contro l’Atalanta con il punteggio di 3-2, indicando poi il suo parere sulla lotta scudetto.

IL COMMENTO – Matteo Politano è intervenuto alle frequenze di Sky Sport al termine di Atalanta–Napoli, conclusasi per 3-2 a favore dei partenopei. Il calciatore italiano ha sottolineato il modo in cui la sua squadra approccerà alla seconda parte del campionato di Serie A, forte della consapevolezza di potersela giocare fino al termine della stagione: «Noi cercheremo di dare fastidio fino all’ultima giornata. Sappiamo la nostra forza e la dobbiamo dimostrare in campo. Siamo contenti che gli altri ci temano».