Politano ammette: «Inter squadra più forte! Prendiamo il pareggio»

Politano non fa troppi giri di parole e dopo Inter-Napoli terminata sul punteggio di 1-1, in un’intervista realizzata da Sportmediaset ammette la superiorità dell’Inter e si tiene stretto il pareggio.

PAREGGIO – L’1-1 in Inter-Napoli permette alla squadra allenata da Antonio Conte di mantenere ancora il primo posto in classifica, a un solo punto di distanza dal “gruppone” delle seconde. Tra queste anche l’Inter, che dimostra in campo la superiorità nei confronti dei partenopei. Superiorità riconosciuta anche da Matteo Politano dopo la partita: «Abbiamo incontrato sicuramente la squadra più forte del campionato e penso che il risultato giusto sia stato il pareggio». Il Napoli ha giocato per il pareggio e lo ha difeso fino all’ultimo, facendosi recuperare dl vantaggio iniziale di 1-0. L’obiettivo per la squadra di Conte è stato in parte raggiunto, ma la stagione resta ancora lunga.