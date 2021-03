Graziani: «Polemiche sull’Inter? C’è la salute di mezzo! Serve attenzione»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha parlato dell’Inter e della situazione relativa al focolaio di Coronavirus scoppiato nella squadra nerazzurra.

FAVORITA – Graziani: «Polemiche sull’Inter? C’è la salute di mezzo, andiamoci cauti. Questo virus fa paura, c’è confusione, certo ma era nella logica. L’importante è che si stia attenti e che non ci siano più focolai. Meglio giocare con il Sassuolo? Secondo me sarebbe stato meglio giocare, i neroverdi arrivavano stanchi dalla partita del Torino. Per l’Inter sarebbe stato meglio giocare. Nazionali? Ci vuole responsabilità, se fossi nei nerazzurri mi arrabbierei, i calciatori potrebbero rischiare complicazioni con i viaggi».