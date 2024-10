Pogba ‘vede’ il campo, squalifica ridotta: «Incubo finalmente finito»

Pogba, squalificato per doping, presto potrà rivedere nuovamente il campo. La sua squalifica è stata ridotta ed è ancora della Juventus.

COMUNICATO – Paul Pogba presto potrà ritornare in campo. Infatti, la squalifica per doping di quattro anni commissionata lo scorso 11 settembre gli è stata ridotta. Il centrocampista francese, anche in forza alla Juventus, ha appena lanciato un comunicato: «Finalmente l’incubo è finito. A seguito della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò inseguire di nuovo i miei sogni. Ho sempre affermato di non aver mai violato consapevolmente le norme dell’Agenzia mondiale antidoping, quando ho preso un integratore alimentare prescrittomi da un medico, cosa che non fa influenzare o migliorare le prestazioni di un atleta di sesso maschile. Gioco con integrità, anche se devo accettare che si tratta di un reato di responsabilità oggettiva».

RINGRAZIAMENTI – Continua Pogba ancora: «Voglio esprimere i miei ringraziamenti ai giudici della Corte Arbitrale dello Sport che ha accolto la mia spiegazione. Questo è stato un periodo estremamente angosciante della mia vita perché tutto quello che ho fatto fino a quel momento è stato messo in attesa. Grazie ancora per tutto l’amore e il supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo».