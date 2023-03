Pogba salta Inter-Juventus! Allegri: «Fino a dopo la sosta no»

Niente Inter-Juventus per Pogba, dopo l’infortunio accusato stamattina nella rifinitura (vedi articolo). Lo ha annunciato Allegri a Pressing Serie A, dopo il 4-2 sulla Sampdoria (vedi articolo).

NIENTE RECUPERO – Paul Pogba non ha ancora fatto gli esami strumentali, ma per Inter-Juventus domenica prossima non ci sarà. Lo ufficializza Massimiliano Allegri: «Tirava delle punizioni, ha sentito tirare l’adduttore. Fino a dopo la sosta sicuramente non l’avremo, dispiace perché stasera doveva esserci per trenta minuti. Purtroppo questa è la vita, dovremo trovare soluzioni».

LA CLASSIFICA – Allegri ritiene, in aggiunta, di avere tre punti in più dell’Inter: «Noi per quello che facciamo sul campo ci sentiamo secondi in classifica. Il nostro lavoro è portare punti e far sì che la Juventus sia nelle prime quattro. In questo momento siamo secondi, poi domenica dobbiamo andare a Milano dopo Friburgo. Ma alla sosta vogliamo essere secondi».