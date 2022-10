Pogba può tornare anche prima di Juventus-Inter, per il big match due rientri – CdS

La Juventus può ritrovare due big per il derby d’Italia contro l’Inter del prossimo 6 novembre (ore 20.45). Uno di questi è Pogba, che spera di accelerare il recupero dopo l’infortunio.

DI RITORNO – Paul Pogba non ha ancora esordito con la maglia della Juventus in gare ufficiali, dopo un infortunio nel precampionato. Il centrocampista ex Manchester United vorrebbe tornare in tempo per riprendere il ritmo partita in vista dei Mondiali. Motivo per cui il derby d’Italia di domenica 6 novembre, Juventus-Inter, sembra una data possibile per il rientro a pieno regime di Pogba. Il Corriere dello Sport non esclude nemmeno di rivederlo mercoledì 2 col PSG, ultima giornata di Champions League, più difficile nell’ultima partita di ottobre a Lecce. Assieme a Pogba in casa Juventus sta recuperando Federico Chiesa, per il quale addirittura non si esclude una convocazione questo venerdì contro l’Empoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore