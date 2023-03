Pogba si ferma a -7 dall’Inter, salta Juventus-Sampdoria! Altro stop

Altro stop per Paul Pogba che salterà Juventus-Sampdoria. Il centrocampista francese, dopo l’esclusione per motivi comportamenti giovedì, non giocherà ancora. L’Inter è a rischio

ALTRO STOP − Non c’è fine al calvario di Pogba. Il centrocampista francese non giocherà Juventus-Sampdoria per un risentimento muscolare. Allegri non lo ha convocato. A riportarlo Giovanni Guardalà di Sky Sport. Il giocatore aveva saltato anche la sfida di Europa League contro il Friburgo per motivi disciplinari. Adesso uno stop di natura fisico. Tra sette giorni ci sarà il Derby d’Italia contro l’Inter a San Siro.