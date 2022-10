Pogba, c’è l’esito degli esami strumentali: la decisione per Juventus-Inter

Calvario infinito per Paul Pogba. Il centrocampista francese che non ha giocato neanche un minuto con la Juventus ha subito un nuovo stop. Mancano sei giorni a Juventus-Inter

LE ULTIME − Niente Inter per Pogba. Il francese ha subito una lesione alla coscia. Per lui stop di almeno 15 giorni. Quindi niente PSG mercoledì sera e soprattutto Juventus-Inter domenica all’Allianz Stadium. Il ‘Polpo’ così come l’interista Romelu Lukaku (vedi articolo) rischia fortemente il Mondiale in Qatar. Si parla di lesione di primo grado alla coscia destra come riporta Sky Sport.