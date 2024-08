Podolski non dimentica: interrompe una diretta e manda un messaggio all’Inter!

Lukas Podolski non dimentica l’Inter, nonostante la sua avventura in nerazzurro sia stata tutt’altro che di successo. Durante una diretta di Sky Sport prima della Supercoppa Europea, l’attaccante tedesco manda un messaggio ai nerazzurri.

LEGAME – Nel gennaio del 2015 Lukas Podolski approda all’Inter in prestito oneroso dall’Arsenal. Un grande colpo al tempo, tanto che il giocatore fu accolto da una folla di tifosi al suo arrivo in aeroporto. Purtroppo le prestazioni non furono all’altezza delle aspettative, con 17 presenze e un solo gol segnato, prima di lasciare i nerazzurri che decisero di non riscattarlo al termine della stagione. Nonostante ciò, l’attaccante tedesco non ha dimenticato il club che lo accolse proprio nel 2015.

Podolski interrompe una diretta: messaggio all’Inter!

MESSAGGIO – Durante una diretta su Sky Sport nello stadio nazionale di Varsavia, dove questa sera andrà in scena la sfida tra Real Madrid e Atalanta valevole per la Supercoppa Europea, lo stesso Lukas Podolski è entrato in gamba tesa. Nessuna domanda, nessuna risposta. Un solo messaggio ben chiaro: “Forza Inter! Forza Inter!“. Insomma, belle parole proprio per il club nerazzurro, a dimostrazione del legame rimasto nonostante il tempo passato e la sua breve permanenza a Milano. Parole che faranno sicuramente piacere a tutti i tifosi nerazzurri.