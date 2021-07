Poco VAR, no ‘rigorini’ e non solo: indicazioni di Rocchi designatore – CdS

Le indicazioni del designatore Gianluca Rocchi per quanto riguarda gli interventi da parte del VAR, sui ‘rigorini’ (e non solo).

POCO VAR – Queste le indicazioni del nuovo designatore Gianluca Rocchi, secondo il “Corriere dello Sport”: soglia del fallo alta, poco VAR e solo per episodi chiari e oggettivi. Il ‘rigorino’ non sarà più ammesso.

LINEA DURA – Linea dura anche con chi si perde episodi “chiari ed evidenti”. Le immagini serviranno per ristabilire la verità del campo, ma l’arbitro sarà comunque penalizzato a livello di votazione. Questo però si porta dietro l’altra faccia del problema: chi vorrà più andare al VAR, sapendo che può rischiare un 8.40?

FALLI DI MANO – Più discrezionalità anche sui falli di mano: sarà valutata la dinamica, posto che le braccia sopra l’altezza delle spalle saranno sempre punite. Ma i rigori con tocchi di mano di giocatori girati o per palloni appena sfiorati saranno banditi (almeno in teoria). Tocchi di mano e analisi dell’APP (Attacking Possession Phase) da prendere in esame nell’immediatezza dell’azione.

Fonte: Corriere dello Sport