Pochettino su Hakimi: «Tanti gol all’Inter! Qualità che non hanno in molti»

Hakimi, dopo una sola stagione all’Inter, si è trasferito al Paris Saint-Germain. Il tecnico del club francese, Mauricio Pochettino, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Supercoppa di Francia contro il Lille, ha esaltato l’ex nerazzurro

QUALITÀ RARE – Achraf Hakimi fa già sorridere Mauricio Pochettino, che esalta le qualità dell’ex Inter: «Per quanto riguarda Hakimi, offre molte opzioni alla squadra, soprattutto andando avanti. Ha qualità che non molti altri hanno, in termini di forza fisica e cross. È brillante nell’incidere. È anche un terzino che ha segnato molti gol nella sua carriera, soprattutto la scorsa stagione all’Inter. Si sta adattando ma ha anche avuto la sfortuna di arrivare e, come molti di noi arrivati al PSG, ha sofferto di Coronavirus. Ma si sta adattando bene e speriamo che dimostri presto di essere una parte fondamentale della rosa».