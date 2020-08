Pochesci: “Siviglia-Inter? Conte vinca per l’immagine del club nel mondo”

Condividi questo articolo

Pochesci ha parlato alle porte di Siviglia-Inter, specificando l’importanza di un’eventuale vittoria per i nerazzurri. L’allenatore si sofferma anche sulle dichiarazioni post-Atalanta di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni a “TMW Radio”

FINALE DA VINCERE – Sandro Pochesci si sofferma su Siviglia-Inter: «Meglio il 1991, il 1994 o la squadra attuale? Era più forte l’Inter del ‘91 rispetto alle due formazioni. Tra le tre rose invece, metterei al terzo posto quella del ‘94, perché secondo me aveva meno qualità. Sfogo Conte? Penso abbia dato uno schiaffo alla società e poi c’è stata una reazione di chi lo ha ricevuto. Tanto dipende dal risultato che otterrà, perché se non vincesse la finale allora si riaccenderebbe una discussione con la società. Allo stesso tempo, sono anni che l’Inter non vince in Europa e dunque portare a casa l’Europa League sarebbe importante soprattutto per l’immagine del club nel mondo».