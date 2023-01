Pobega avvisa l’Inter: «Obiettivo portare a casa una coppa»

Tommaso Pobega lancia la sfida all’Inter in vista anche della gara di Supercoppa Italiana in programma mercoledì prossimo. Il centrocampista del Milan, ai microfoni di Sport Mediaset, ha sottolineato tutta la voglia dei rossoneri di portare a casa un trofeo.

VOGLIA DI TROFEO – Il primo trofeo in palio della stagione è la Supercoppa Italiana. Che si contenderanno Milan e Inter. Il centrocampista rossonero Tommaso Pobega ha sottolineato tutta la voglia della sua squadra di mettere in bacheca qualche trofeo, lanciando così indirettamente la sfida proprio ai nerazzurri: «L’obiettivo è quello di portare a casa almeno una coppa per migliorare in mentalità e approccio alle competizioni che affrontiamo».