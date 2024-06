Plusvalenze Inter e Roma, la Procura di Milano apre fascicolo − SM

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo in merito alle plusvalenze tra Inter e Roma. Fascicolo aperto dopo lo stralcio da parte dei PM di Roma.

FASCICOLO APERTO – La Procura di Milano, scrive Sport Mediaset, ha aperto un fascicolo conoscitivo in merito alle plusvalenze tra Inter e Roma. Non c’è nessuna ipotesi di reato, dopo la trasmissione degli atti da parte dei PM della Capitale di uno stralcio dell’indagine sul caso plusvalenze a carico degli ex vertici della As Roma. Indagine sulle operazioni del 2018 tra i due club con tre calciatori coinvolti: Radja Nainggolan, Davide Santon e Nicolò Zaniolo. Il fascicolo è stato assegnato dal procuratore Marcello Viola al pm Giovanni Polizzi.

Plusvalenze Inter-Roma, tutto parte da un esposto

RICHIESTA – Nell’estate 2022 la stessa Procura di Milano, coi pm Polizzi e Cavalleri, aveva chiesto e ottenuto l’archiviazione dell’indagine a carico di ignoti sulle plusvalenze legate alle operazioni per le cessioni di alcuni giocatori (non i casi al centro del filone trasmesso da Roma). Per gli inquirenti, infatti, non erano emerse alcune irregolarità da parte dei dirigenti dell’Inter ai bilanci del 2017/2018 e 2018/2019. Ora la Procura di Milano, su richiesta di un esposto da parte di Fondazione bianconera, ha aperto un nuovo fascicolo conoscitivo per presunte irregolarità, invocate dallo stesso pool di avvocati tifosi della Juventus, da parte del club nerazzurro.