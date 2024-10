Plusvalenze Inter, l’incasso ufficiale per Onana e Brozovic! Dettagli

L’Inter oggi ha tenuto l’assemblea dei soci, pubblicando anche tutta una serie di dati e numeri relativi alla compravendita dei giocatori. Curiosità sulle plusvalenze legate ad André Onana e Marcelo Brozovic.

PLUSVALENZE – Oggi Assemblea dei soci per l’Inter in via telematica, dove sono stati ufficializzati anche due importanti elementi: come il passivo e la ricapitalizzazione promossa da Oaktree. Nel documento, stilato dal club nerazzurro, oltre alla voce legata agli acquisti estivi, vi è anche una sezione in cui si parla delle plusvalenze effettuate dal club durante le ultime sessioni di mercato. Balzano all’occhio ovviamente quelle di Onana e Brozovic, sia per l’incasso che per il loro nome.

Plusvalenze Inter: l’incasso ufficiale per Onana, Brozovic e altri tre

ENTRATE – “Maggiori dettagli sulle cessioni dei “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” sono desumibili al paragrafo “Altri ricavi e proventi”, nel commento alla voce “Plusvalenze”. Con riferimento ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, il Gruppo, ha proceduto a rilevare svalutazioni per Euro 6.516 migliaia, relative a calciatori ceduti o i cui contratti economici risolti nel corso dei mesi di luglio e agosto 2024. Invece per le plusvalenze. Ci sono André Onana, 42 milioni di plusvalenza, 14,7 per Brozovic, 4,4 per Mulattieri, 3,2 per Colidio e 781 per Males. La cifra della cessione di Onana è di 50,2 milioni, per Brozovic 15,7“.