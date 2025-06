Playout Serie B, ricorso Salernitana respinto: domenica l’andata! Un interista in campo

Niente da fare per la Salernitana, il TFN ha respinto il ricorso della società campana. Domenica si gioca l’andata del playout Serie B tra Sampdoria e Salernitana, ritorno il 20. In campo pure un giovane di proprietà dell’Inter.

PLAYOUT E RICORSO NON ACCETTATO – C’è finale la data dei playout di Serie B: domenica ci sarà Sampdoria-Salernitana, mentre il 20 il ritorno allo Stadio Arechi di Salerno. Oggi il TFN (Tribunale Federale Nazionale della Figc) ha respinto il ricorso della società campana, la quale chiedeva l’annullamento del playout e l’allargamento della Serie B a 21 squadre. Niente da fare: ricorso non accettato. Anche se la Salernitana può appellarsi alla Corte Federale di Appello il 19 giugno, ossia alla vigilia del match di ritorno. Comunque domenica si scende in campo al Luigi Ferraris di Genova. La Sampdoria, dopo aver ottenuto la Serie C sul campo, ha un’ultima speranza per salvarsi e rimanere nella categoria. Nelle prossime due drammatiche partite (calcisticamente parlando) presente anche un giovane di proprietà dell’Inter: Ebenezer Akinsanmiro.

FUTURO E NUMERI – Akinsanmiro una volta finita questa stagione infinita con la Sampdoria dovrebbe comunque ritornare all’Inter e poi il club deciderà il da farsi. Non è da escludere un altro prestito. Nell’ultima stagione con la Sampdoria, il nigeriano del 2004 ha messo a referto un gol e un assist in 38 partite complessive.