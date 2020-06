Playoff e playout non si fermano, ecco l’idea Figc su come disputarli – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che anche se ormai sono ipotesi remota la Figc è pronta a stabilire la formula per playoff e playout.

MOSSA NECESSARIA – Nonostante le ultime evoluzioni sulla “quarantena soft” oggi Gravina parlerà con Sibilia e Del Pino e poi varerà comunque il regolamento per playoff e playout. E’ quasi certo che non saranno necessari ormai, ma bisogna dar seguito alla delibera dell’ultimo consiglio federale che li prevede in caso di nuovo stop.

FORMULA – Che idea ha in mente il presidente Figc? Non tutte le squadre parteciperanno all’eventuale post season enon ci sarà una poule per determinare chi andrà in Europa League (si userà la media ponderata, ex algoritmo). Lo scudetto sarà assegnato con un playoff a 4 formazioni, quelle che poi andranno in Champions nel 2020-2021. Per le retrocessioni una o due saranno determinate direttamente in base alla classifica. La rimanente o le rimanenti che andranno in B saranno decise con una breve poule a 2 o a 4 formazioni.