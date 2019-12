Platini: “Inter competitiva, finalmente un campionato aperto. La Juventus…”

Condividi questo articolo

Questa prima parte di campionato ha visto un duello al vertice tra Inter e Juventus, con la Lazio che, nelle ultime settimane si è candidata prepotentemente come possibile outsider. Duelli al vertice che, in Italia, mancavano da parecchio tempo. Michel Platini, nel corso di una lunga intervista concessa a “Il Messaggero” parla della ritrovata competitività dei nerazzurri in Serie A.

CAMPIONATO APERTO – Secondo Michel Platini il campionato di quest’anno non è a senso unico, con l’Inter tornata a competere per la vittoria finale: «Quest’anno non potete lamentarvi. Finalmente un campionato aperto: la Juventus non è più padrona assoluta, l’Inter è competitiva e soprattutto c’è il ritorno di Lazio e Roma. Da quello che vedo in tv, spettacolo gradevole, anche le belle imprese dell’Atalanta. Quello italiano è un calcio fatto di passione, parlo dal punto di vista sportivo, le beghe politiche non mi appassionano. Mi dispiace però vedere qualche stadio semivuoto».

Fonte: Il Messaggero – Antonello Valentini