Plastino: «Zhang, solo una battuta. Main Sponsor? Situazione ignota»

Nel giorno della vigilia di Natale, sulle frequenze di Radio Sportiva il direttore Michele Plastino ha risposto ad alcune delle domande degli ascoltatori. Anche a tema Inter, soprattutto per quanto riguarda la situazione societaria con la battuta di Zhang alla cena di Natale e sulla questione main sponsor.

QUESTIONE SOCIETARIA – Michele Plastino ha commentato quanto accaduto alla cena di Natale dell’Inter. Con la battuta di Steven Zhang sui fondi per il mercato: «Sulla battuta di Zhang bisogna capire che era anche la cena di Natale, dove può venire fuori di tutto e i social aiutano a ingigantire la cosa. Sulla questione del main sponsor è difficile sbilanciarsi. In tema finanziario qualsiasi cosa che si può dire viene smentita il giorno dopo. Non conosciamo la situazione e diventa difficile dare un giudizio, bisogna capire se ci sia la possibilità di sospendere del tutto la sponsorizzazione».