Plastino: «Tifosi Inter, fidatevi di Marotta! Se si possono fare sforzi lo dice»

Marotta sarà protagonista domani, alle ore 13, nella presentazione ufficiale di Inzaghi. Michele Plastino, nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, dice ai tifosi dell’Inter di non preoccuparsi troppo.

GARANZIA – Queste le parole di Michele Plastino, dopo i tanti dubbi sul mercato nerazzurro di queste settimane: «Conosco Giuseppe Marotta, e credo di poter dire ai tifosi dell’Inter di fidarsi di lui e di seguirlo in quello che dice. Tutto si può dire, tranne che sia disonesto intellettualmente. Se si potrà fare uno sforzo in più lo dirà, se la proprietà non farà quello che promette Marotta se ne andrà. Io personalmente ho le certezze nel momento in cui conosco, e stimo, alcuni personaggi dell’ambiente».