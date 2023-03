Plastino: «Stadio Inter e Milan? San Siro è San Siro! Ecco il mio pensiero»

San Siro e la questione stadio di Inter e Milan negli ultimi tempi sta tenendo banco a Milano. A intervenire sull’argomento è anche Michele Plastino sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco cosa ha dichiarato il giornalista

STRADE DA PERCORRERE – Rimanere a San Siro insieme oppure andare ognuno per la sua strada? Inter e Milan riflettono e agiscono sulla questione stadio. Michele Plastino ha un’idea ben precisa: «Perché non modernizzare San Siro? Mi faccio le stesse domande, poi io l’ho detto tante volte perché è un argomento che si ripropone. San Siro è San Siro signori, perché spostarsi? Io penso si possa modernizzare, non vedo perché bisogna innanzitutto abbatterlo anche se sembra un’ipotesi scagionata. Italiane in Champions League? Possono arrivare lontano».