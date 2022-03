Plastino: «Serie A, meglio puntare sui vivai che su un giocatore straniero!»

Michele Plastino sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato della possibile soluzione dell’Italia per ripartire dopo la mancata qualificazione al Mondiale, facendo riferimento alle squadre di Serie A.

LA CHIAVE – Secondo Michele Plastino dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale, questa potrebbe essere la soluzione: «La chiave per ripartire secondo me sarebbe quella di evitare di spendere una grossa cifra per un giocatore straniero e dividere la spesa per migliorare i vivai italiani e puntare così sui giovani. Ci vogliono più giocatori italiani nelle squadre di Serie A, non per nazionalismo ma per patriottismo! Devono fare ancora esperienza».