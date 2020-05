Plastino: “Ripresa Serie A? Decisione spetta a calciatori. Valutare rischi”

Michele Plastino, noto giornalista, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato a proposito della ripresa della Serie A, ferma da marzo a causa dell’epidemia di COVID-19.

RIPRESA – Queste le parole di Michele Plastino sulla possibile ripresa della Serie A: «La ripresa della Serie A? Non ho un giudizio netto, siamo tutti un po’ confusi ed è difficile dare un’opinione decisa. Ho notato l’assoluto ‘assolutismo’ di molti. Io cerco di capire e sono per la riflessione, invece questa vicenda spacca. Si danno pareri assoluti, come se fossimo depositari della verità. Bisogna capire se è necessario aspettare la scomparsa del virus oppure se con delle accortezze ci può essere una via intermedia. La chiarezza spetta a chi prende decisioni, in questo caso i calciatori perché nel campo chi rischia di più sono loro. Chiunque lavori in questo momento rischia. Alla base di tutto non sappiamo che tempi ha il virus, per cui dobbiamo esaminare i rischi che corriamo in ogni attività, dal salumiere fino al calciatore. Stadio aperto? Incontrollabile, quante volte abbiamo sentito dare giudizi moralisti estremi? Credo sia complicato immaginare una curva distanziata, che stia alla regole».