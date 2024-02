Plastino paradossale: «Inter forte ma non colpisce l’occhio!»

L’Inter vola in classifica in Serie A, a +9 sulla Juventus con una partita in meno. Secondo il giornalista Michele Plastino però la squadra di Inzaghi non ‘ruba’ l’occhio

FORTE – Plastino parla così dell’Inter di Inzaghi e della Juventus, attualmente seconda in classifica. Le sue parole in collegamento su Sky Sport: «L’Inter è forte, però non è l’occhio che colpisce. La Juventus? Fa parte, fra le squadre del nostro campionato, a quelle bipolari. Non hanno alti e bassi, ma si trasformano da positivo e negativo in maniera inspiegabile. Non è la Juventus, non è in linea con la sua storia»