Plastino: «Napoli non mi sorprende! Spareggio a Roma corretto»

Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva, è intervenuto all’emittente radiofonica parlando del sempre più probabile scudetto del Napoli. Il giornalista ha poi analizzato la scelta della Lega Serie A di disputare l’eventuale spareggio scudetto allo stadio Olimpico di Roma.

IL COMMENTO – Michele Plastino, in diretta su Radio Sportiva, ha analizzato la situazione del Napoli, sempre più vicino a vincere il 4° scudetto della propria storia. Per il giornalista non si tratta di un risultato sorprendente, visto gli investimenti fatti dal club azzurro in estate. Inoltre, come sottolineato da Plastino, Antonio Conte non sarebbe diventato allenatore del Napoli senza garanzie di poter costruire una squadra vincente: «Conte non ha costruito per il futuro, è venuto per vincer subito. Approfittando del suo grande nome di vincitore, ha chiesto e ottenuto giocatori importanti. La rosa del Napoli è valida, può competere per alti livelli, è il 9 posto dello scorso anno ad essere sorprendente. L’allenatore ha sempre vinto ovunque, ci sta che siano lì al primo posto. Sul vantaggio dell’assenza delle coppe non ci credo. Giocare gare di alto livello motiva, inoltre vale il fatto che vincere aiuta a rivincere. Avrai forse meno possibilità che i giocatori si facciano male, ma i giocatori si possono infortunare anche all’allenamento nel centro sportivo».

Plastino d’accordo: giusto che l’eventuale spareggio tra Napoli e Inter si giochi a Roma

SPAREGGIO – Michele Plastino è d’accordo sulla scelta fatta dalla Lega Serie A di designare lo Stadio Olimpico di Roma come location per un’eventuale finale scudetto. L’ipotetico spareggio, in programma in caso di arrivo a pari punti tra Napoli e Inter, verrebbe giocato nella Capitale lunedì 26 maggio: «I tifosi di Roma e Lazio non c’entrano niente in una eventuale finale di scudetto. Non è che viene scelta Roma per favorire qualcuna delle due, ma perché è la Capitale. L’Olimpico è il teatro più adatto a certe situazioni. Fu disputato lì l’unico spareggio della storia del campionato, Bologna-Inter del 1964, e non successe niente. Così come non è successo niente a Bologna e Milan nella finale di Coppa Italia. Capitale d’Italia terreno neutro per antonomasia».