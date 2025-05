Plastino: «Napoli padrona del proprio destino. Inter, calendario difficile»

Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva, ha commentato la lotta scudetto tra Inter e Napoli, riaperta a seguito dei risultati dell’ultima giornata. Il giornalista continua a vedere il Napoli ancora favorito per la vittoria finale.

IL COMMENTO – Michele Plastino è stato ospite del format Microfono Aperto in onda su Radio Sportiva. Il giornalista sportivo ha commentato la lotta scudetto alla luce dei risultati della 36esima giornata di Serie A. Per Plastino, nonostante l’Inter sia tornata a -1, il Napoli resta la grande favorita: «Io la penso così, Napoli è ancora padrona del proprio destino. Parma partita che ovviamente presenta delle difficoltà, ma la squadra è buona abbastanza per superarle. Un allenatore così esperto, come Conte, e che finora ha condotto il campionato alla grande, non può tollerare di non vincere a Parma. E nelle sue possibilità, il vantaggio del Napoli fa si che sia padrona del proprio destino. Inoltre il calendario dell’Inter resta difficile, dovrà soffrire molto per fare 6 punti. La Lazio lotta per l’Europa, il Como è una bellissima squadra e probabilmente la più in forma del campionato».