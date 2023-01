Plastino: «Monza-Inter come Milan-Spezia? Errori diversi! Ricordo che…»

L’Inter a Monza ha subito un errore arbitrale alquanto grave, con Sacchi che fischia un fallo inesistente in maniera frettolosa neutralizzando di fatto l’1-3 nerazzurro di Acerbi. Plastino, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ritiene che l’errore di Serra in Milan-Spezia della scorsa stagione sia stato più grave

ERRORI DIVERSI – L’Inter a Monza non è andata oltre il pareggio con l’1-3 di Francesco Acerbi neutralizzato da un fischio assurdo di Sacchi. Secondo Michele Plastino, l’episodio ormai noto di Milan-Spezia non è paragonabile: «Errore Sacchi in Monza-Inter come quello di Serra in Milan-Spezia? Sono d’accordo con chi dice che si tratta di un errore diverso, voglio solo ricordare che nel momento stesso in cui l’arbitro Serra ammette subito l’errore non è stato chiesto un supplemento di referto, altrimenti in quel caso sarebbe stata chiesta la ripetizione del match».