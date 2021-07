Plastino: «Mercato Inter? Aspettiamo. Eriksen impronta solo alla fine»

L’Inter sta provando, nonostante diverse difficoltà, a dare a Inzaghi una squadra competitiva per lottare per il titolo. Michele Plastino, nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, vede come per esempio manchi un vero sostituto di Eriksen.

GIUDIZIO DA RIVEDERE – Per Michele Plastino è ancora presto per valutare l’Inter: «Aspettiamo. I sostituti non mi sembrano sostituti precisi per quelli che sono andati via. Da una parte potrebbe sembrare indebolita, dall’altra rinforzata perché, per esempio, se prendi un sostituto di Christian Eriksen ne parliamo. Ma dobbiamo ricordare che Eriksen ha dato la sua impronta solo nel finale di questo campionato. Ci dimentichiamo che per tanto tempo non giocava, e c’erano polemiche su questo».