Plastino: «Marotta impreparato? Difficile! Scelta Chivu oculata!»

L’Inter, nella persona di Giuseppe Marotta, secondo molti addetti ai lavori si è fatta trovare impreparata con Simone Inzaghi. Michele Plastino invece ha tutta un’altra considerazione del presidente dell’Inter.

CONTROCORRENTE – L’Inter, secondo molti che lavorano nella stampa, ma anche secondo molti tifosi, sembra sia stata colta di sorpresa dall’addio di Simone Inzaghi. Giuseppe Marotta effettivamente non pensava che il ciclo dell’allenatore piacentino fosse finito. Michele Plastino, a RadioSportiva, esprime la sua opinione al riguardo: «Secondo me Marotta non si è fatto trovare impreparato, almeno non credo. Impreparato no. Sicuramente pensava di poter continuare con Inzaghi perché se ne era parlato per tanto tempo. Però impreparato assolutamente non credo perché la scelta è ricaduta su di una immagine molto Inter. Io personalmente ripongo molta fiducia in Chivu conoscendolo molto bene sia la persona che la sua intelligenza calcistica e non solo. Per me non si è fatto trovare impreparato, uno come Marotta non si fa mai trovare impreparato. Ho sempre detto che lo ritengo tra i migliori dirigenti del mondo».

L’Inter di Giuseppe Marotta trova sempre una soluzione

TRA I MIGLIORI – L’Inter, da quando si è insediato Marotta dal 2018 sta vivendo una rinascita, dopo la pesante eredità lasciata da Massimo Moratti e poi da Erick Thohir. Con lui l’Inter ha visto una riduzione delle perdite, acquisti mirati a parametro zero e aumento dei ricavi. Secondo il giornalista, un dirigente sportivo di tale spessore, difficilmente si fa trovare sguarnito: «È un dirigente che difficilmente si fa trovare impreparato perché nei meandri della squadra ha contatti continui con tutti. Poi, come la maggioranza degli uomini, qualche errore si può anche concedere. Non ho mai detto che Marotta è perfetto ma lo ritengo e lo riconfermo tra i più bravi dirigenti che ci sono, al mondo, di calcio».