Plastino: «Marotta, alcune critiche hanno poco senso! Posso garantire…»

Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva, ha riposto alle domande degli ascoltatori. Tra le domande riguardanti il mondo Inter, l’argomento principale toccato è il lavoro di Marotta nel mercato estivo. Nello specifico l’approdo alla Roma di Dybala (vedi focus).

DUBBI – Michele Plastino ha risposto a diversi dubbi dei tifosi dell’Inter a Radio Sportiva. Il direttore ha difeso il lavoro svolto da Beppe Marotta: «Non voglio difendere Marotta, anche perché non ne ha bisogno. Criticarlo per le trattative in entrata riguardo Gleison Bremer e Paulo Dybala o quella di Milan Skriniar per il rinnovo, ha poco senso. Senza dubbio posso garantire che Marotta abbia provato a prendere il difensore e lo stesso vale per Dybala. Non sempre volere è potere però, stesso discorso vale per Skriniar. Non ho dubbi sul fatto che nelle sue intenzioni ci sia quella di rinnovare lo slovacco».

FALLIMENTO – Sempre riguardo Dybala, Plastino ha risposto così a chi sosteneva che convenisse acquistare l’argentino invece di Romelu Lukaku: «Dipende dai punti di vista e dai perché della scelta. Soprattutto bisogna analizzare la scelta, io penso che tanto nella trattativa lo abbia fatto José Mourinho. Il portoghese è stato fondamentale nel convincere Dybala a raggiungerlo a Roma. Detto questo, parlare di fallimento per quanto riguarda Lukaku mi sembra esagerato». Conclude così il suo intervento il direttore di Radio Sportiva.